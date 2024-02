(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 *Simon Bolivar, Barbera (Prc): Basta atti vandalici contro il simbolo

dell’indipendenza dei popoli latino americani *

“E’ veramente inaccettabile il fatto che ancora una volta la statua di

Simon Bolivar, simbolo dell’indipendenza dei popoli latino americani, sia

oggetto di atti vandalici. Purtroppo non è la prima volta. Era successo già

qualche giorno fa, quando la statua era stata imbrattata con la vernice

nera, successivamente rimossa da una ditta incaricata dall’Ambasciata

della Bolivia. Oltre a questo episodio, se ne contano molti altri, tra cui

quello più grave avvenuto nel maggio del 2019. In quell’occasione, la

statua venne abbattuta e frantumata. Ci chiediamo come sia possibile che,

nonostante la lunga sequela di episodi di vandalismo che hanno

caratterizzato questa statua e il luogo in cui è collocata, non siano state

prese adeguate misure per garantire la protezione del busto e

dell’omonimo parco? Eppure dovrebbe essere evidente a tutti il valore non

solo storico, ma anche simbolico del luogo in cui è stato danneggiato il

busto di Simon Bolivar, figura che evidentemente fa ancora paura a molti.

In tale luogo, nel 1805, quando era una semplice collina nell’Agro romano,

Simon Bolivar giurò solennemente di liberare il suo popolo e l’America

Latina dalla dominazione spagnola. Cosa che fece, diventando un eroe non

solo dei popoli latino americani, ma anche di quanti ancora oggi celebrano

la lotta al colonialismo e la liberazione dei popoli del Sud globale.

Eppure, invece di tutelare questo luogo “sacro”, continuiamo a tollerare

scorribande di razzisti e fascisti di ogni risma, facendo diventare questo

ennesimo atto di vandalismo un fatto di carattere internazionale, vista la

sacrosanta denuncia del presidente del Venezuela. La tutela di questo

luogo, vista la sua rilevanza storica e simbolica e le sue implicazioni di

carattere internazionale, non può essere scaricata sul Municipio locale che

già troppo ha fatto, ma va presa in carico dalle nostre istituzioni

pubbliche nazionali, a partire dal Ministero della Cultura”. E’ quanto

dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.