(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Settimana STEM, Petrucci (Fdi): “Promozione e conoscenza soprattutto per le giovani generazioni”.

Ha inizio oggi la prima Settimana Nazionale delle Discipline STEM, fortemente voluta da governo e Parlamento. Giorni di grande sensibilizzazione durante i quali, in tutta Italia, si moltiplicheranno iniziative volte a far conoscere ed apprezzare, in particolare alle giovani generazioni, le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. La settimana si concluderà l’11 febbraio, in concomitanza con la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Un altro momento significativo per fare luce sul divario di genere che da sempre caratterizza la partecipazione femminile nelle materie STEM. Una missione ambiziosa, questa, chiara anche alla Commissione per i diritti delle donne dei paesi euro mediterranei, che ho l’onore di presiedere presso l’Assemblea Parlamentare dell’Unione del Mediterraneo. L’obiettivo di tutti, anche in questa occasione, rimane quello di potenziare risorse e conoscenza per un accesso sempre più uniforme a percorsi di studio e professionali in questo campo.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione donne presso l’APUpM.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica