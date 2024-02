Radio Bussola 24 nella Giuria del Festival di Sanremo 

(AGENPARL) - ROMA, 4 Febbraio 2024 - Da domani inizia in radio una ricca programmazione sulla kermesse canora con tanti speciali e collegamenti in diretta con la città ligure.

Ci sarà anche Radio Bussola 24 tra le emittenti radiofoniche selezionate dalla commissione del Festival di Sanremo per comporre la Giuria della Radio, che inciderà nella classifica finale della 74° edizione del più importante concorso canoro d’Italia.

Sarà il direttore artistico e DJ-producer Fabrizio Maffia a rappresentare la storica radio di Salerno in giuria: a lui oneri ed onori di esprimere i voti sui 30 artisti in gara dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston.

La “Giuria delle radio”, formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano, è stata istituita per la nuova edizione del festival canoro più seguito d’Italia e affiancherà le altre tre giurie che determineranno le classifiche della kermesse (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web).

Radio Bussola 24 con la Giuria delle Radio entrerà in gioco nella seconda e terza serata, quando sulla classifica generale incideranno, appunto, i voti delle radio e del televoto con un peso rispettivo del 50% sulla votazione delle canzoni in gara di mercoledì e giovedì. Nella serata delle cover di venerdì, invece, il voto delle Radio inciderà per il 33% sulla classifica della serata (la restante parte sarà decretata da Televoto e Giuria della sala Stampa, Web e Tv). Nella serata conclusiva, infine, la giuria delle radio entrerà in gioco (sempre con il peso del 33%) per decretare il vincitore tra i primi 5 classificati.

La scelta di Radio Bussola 24, tra le emittenti chiamate a comporre la terza giuria di Sanremo, premia un lungo e attento lavoro al servizio delle produzioni discografiche italiane anche emergenti. Artisti come Santi Francesi, Clara, Maninni ed altri artisti in gara, per esempio, avevano già arricchito in passato, e con largo anticipo, le playlist della storica emittente salernitana.

Nella settimana dal 5 al 11 febbraio Radio Bussola 24 ha predisposto un ricco palinsesto di appuntami dal festival di Sanremo, in collaborazione con Syndimedia, con speciali dalla sala stampa e continui collegamenti in diretta con la città ligure.