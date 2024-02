(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Giornata vita: Latini (Lega), meno aborti e più nascite per dare futuro all’Italia

Roma 4 feb. – “La forza della vita ci sorprende: è su queste parole, che costituiscono il tema della 46esima edizione della Giornata della Vita, che anche la politica deve confrontarsi. Lo deve fare anche col sostegno a chi sceglie di affrontare una maternità coraggiosa anziché abortire e con l’attenzione a chi allevia le sofferenze dei malati anziché sopprimere la loro vita con il ‘suicidio assistito’. In un Paese come l’Italia dove la preoccupazione di tutti è il calo della natalità, dovrebbe essere un imperativo aiutare le coppie e le mamme single, diminuire il numero degli aborti e moltiplicare l’apertura dei Centri di aiuto per la Vita, anziché devastarli come è accaduto di recente nelle manifestazioni. Per il centrosinistra, invece, l’unica soluzione è aprire le porte a milioni di migranti e concedere a tutti la cittadinanza italiana, come se la questione si misurasse solo in termini di forza lavoro da prendere da Africa e Asia e portare in Italia. Per noi la difesa della vita non è negoziabile, ecco perché siamo convinti che nessun flusso migratorio potrà far meglio di una politica attiva a favore delle famiglie e della natalità”.

Lo scrive in una nota Giorgia Latini, vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e segretaria regionale di Lega Marche.