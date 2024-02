(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Ex Ilva, Zullo (FdI): plauso a Urso per decreto su crediti imprese dell’indotto

“Il governo Meloni porta avanti una politica industriale degna di questo nome. Un plauso va al ministro Urso per il decreto che ha portato all’attenzione del Consiglio dei ministri di questa settimana. Un provvedimento in cui si rintracciano segnali importanti sui crediti che le imprese dell’indotto vantano dall’ex Ilva. Un sentito grazie va ai rappresentanti del governo, al ministro Urso e ai tecnici del Mimit per aver accolto le istanze che arrivano da queste aziende. Tutte queste imprese potranno finalmente trovare ristoro dei crediti maturati verso l’ex Ilva e risollevarsi dopo anni di difficoltà”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Lavoro al Senato.

