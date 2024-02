Codacons su Chiara Ferragni Pigna

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

4 febbraio 2024

CHIARA FERRAGNI, CODACONS: RISPOSTA A PIGNA ARROGANTE E CONTRARIA ALLE

DISPOSIZIONI DI LEGGE, ECCO PERCHE’

ASSOCIAZIONE AFFIANCHERA’ LEGALMENTE PIGNA E LE ALTRE AZIENDE CHE

INTERROMPERANNO I CONTRATTI CON LA FERRAGNI

LE SOCIETA’ CHE HANNO RAPPORTI CON INFLUENCER POSSONO CHIEDERE RISARCIMENTI

PER I DANNI SUBITI

Le dichiarazioni contro Pigna rilasciate da Fenice srl, la società che

gestisce i marchi di Chiara Ferragni, appaiono non solo arroganti, ma anche

contrarie alle disposizioni di legge. Lo afferma il Codacons, pronto a

scendere in campo legalmente per tutelare le società che interromperanno i

rapporti commerciali con l’influencer.

La scelta di Pigna è perfettamente coerente con la funzione del contratto di

sponsorizzazione, caratterizzato da un forte rapporto fiduciario tra le

parti – spiega il Codacons – Quanto accaduto nella vicenda del pandoro

Balocco e relativa sanzione Antitrust costituisce inosservanza degli

obblighi di buona fede, correttezza e diligenza secondo quanto disposto

dagli artt. 1175 (“comportamento secondo correttezza”), 1176 (“diligenza

nell’adempimento”) e 1375 del codice civile (“esecuzione di buona fede”).

Comportamenti che configurano un vero e proprio inadempimento che giustifica

la risoluzione ex art. 1453 cc facendo salva l’azione di risarcimento danni.

E’ doveroso dare atto della legittimità e della correttezza di Pigna che,

come altre società, ha deciso di interrompere un accordo per violazione di

impegni contrattuali e per dare vigore a valori etici altrimenti gravemente

violati – prosegue il Codacons – Diversamente da quanto sostenuto dalla

società Fenice, si tratta quindi di legittimo esercizio del diritto di

recesso da parte dell’azienda Pigna che ha voluto isolare e separare la sua

immagine da quella fortemente viziata da una pratica commerciale che è stata

sanzionata anche per l’aver sfruttato la vulnerabilità di chi dona con il

desiderio di aiutare bambini bisognosi.

Per tale motivo il Codacons è pronto ad affiancare legalmente Pigna e tutte

le altre aziende che hanno rapporti con Chiara Ferragni in qualsiasi

temeraria azione legale l’influencer e le società a lei riconducibili

dovessero intraprendere, e nelle eventuali azioni che le aziende volessero

avviare per chiedere all’imprenditrice digitale il risarcimento dei danni

economici e di immagine subiti a causa delle condotte illecite sanzionate

dall’Antitrust e sotto inchiesta da parte della magistratura.