(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Città 30: Giagoni (Lega), Salvini non impone, fa applicare legge

Roma 4 feb. – “Salvini non impone nulla ma fa applicare la legge, con la stella polare del buonsenso. I limiti a 30 all’ora sono una opzione ma vanno motivati e non imposti in modo sregolato. Sorprende che un sindaco di centrodestra non l’abbia capito, perché usa gli stessi toni strumentali e faziosi del Pd”.

Lo dichiara il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.