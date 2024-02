RPT – SANREMO: IERI, OGGI E DOMANI – LUNEDI’ 5 FEBBRAIO INCONTRO ALL SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI CON DE ANGELIS, PANNITTERI, TEDESCHI, CONTI, CUSELLA E CANONICA

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 SANREMO: IERI, OGGI E DOMANI

DIBATTITO NELLA SEDE ROMANA DELLA SOCIETA’ DANTE

ALIGHIERI

Con Edoardo De Angelis, Adriana Pannitteri, Carlotta Tedeschi, Paolo

Conti, Alberto Cusella, Michele Canonica

Lunedì 5 febbraio, alle 17.30, Palazzo Firenze – Roma

Roma, sabato 3 febbraio 2023

“Sanremo: ieri, oggi e domani” è il tema dell’incontro in programma lunedì 5 febbraio, alle

ore 17.30, alla Società Dante Alighieri di Roma. Alla vigilia del 74° Festival di Sanremo, il

Comitato di Roma della Società Dante Alighieri propone una riflessione collettiva

sull’evoluzione storica della canzone italiana, dai lontani anni Cinquanta fino alle

problematiche del presente e alle prospettive per il futuro.

Appuntamento lunedì 5 febbraio, alle ore 17.30, alla Galleria del Primaticcio – Palazzo

Firenze, in Piazza di Firenze 27 a Roma. Condurrà l’evento il Presidente del Comitato di

Roma della Società Dante Alighieri, Michele Canonica, con la collaborazione del

cantautore e produttore Edoardo De Angelis. Interverranno, tra gli altri, i giornalisti Adriana

Pannitteri (TG2), Carlotta Tedeschi (già al GR1 Rai e per 30 volte inviata al Festival di

Sanremo), Paolo Conti (Corriere della Sera) e l’ex general manager della Warner Music,

Alberto Cusella. L’ingresso è gratuito.