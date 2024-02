(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 Riforme. Malan (FdI): FdI a lavoro su elezioni diretta presidente del Consiglio

“Grazie alla stabilità del governo Meloni e alle sue scelte di politica economica, in questi 15 mesi la disoccupazione è calata, il reddito a disposizione delle famiglie è aumentato e l’Italia è protagonista a livello internazionale. Ora Fratelli d’Italia lavora per l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Per garantire anche in futuro stabilità e rispetto della volontà degli elettori”.

Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ai microfoni dei Tg Rai.

