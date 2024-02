POGGIO (LIB-POP): ALLA RICERCA DI EQUITÀ FISCALE, OLTRE IL CASO SINNER

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 In un mondo globalizzato la gestione della posizione fiscale personale,

quando operata nel rispetto delle norme, riflette una scelta legittima che

si applica uniformemente nei paesi occidentali. La situazione di *Jannik

Sinner*, che risiede a Montecarlo e genera la maggior parte dei suoi

redditi all’estero, incarna questa dinamica e solleva questioni di

rilevanza ben oltre il singolo caso.

“Sinner, pur essendo di nazionalità italiana, ha scelto *Montecarlo* come

sua residenza, in linea con una pratica comune tra molti sportivi di

calibro internazionale. Questa decisione, spesso etichettata con una

connotazione moralistica negativa, in realtà *si inserisce in un quadro

normativo che consente tali scelte*. L’idea che Sinner debba contribuire al

fisco italiano semplicemente in virtù della sua origine appare priva di

qualsiasi fondamento legale e pragmatico”, così *Emiliano* *Poggio*,

*Coordinatore

Provinciale Italia Liberale e Popolare Alessandria*.

Il caso di Sinner, lungi dall’essere il cuore del problema, ha ravvivato le

discussioni e posto sotto i riflettori alcuni argomenti frequentemente

fonte di disaccordo: l’evasione fiscale e l’opportunità che gli italiani

all’estero versino le imposte in Italia.

“L’evasione fiscale è una questione profondamente radicata e pervasiva nel

nostro Paese, evidenziata da un’ampia varietà di pratiche illecite, che

vanno dal lavoro non dichiarato alla mancata emissione di ricevute fiscali,

dalla sottrazione fiscale aziendale alla mancata dichiarazione dei redditi

da parte dei privati cittadini”, aggiunge *Poggio*.

Nel contesto degli italiani all’estero, la figura del tennista altoatesino

si trasforma da capro espiatorio a simbolo di un dibattito più ampio sui

paradigmi fiscali globali e sulla mobilità internazionale. Uno spunto per

riflettere sull’esigenza di un regime fiscale equo, semplice e trasparente,

che incoraggi la conformità legale senza infliggere sanzioni ingiuste o

affibbiare etichette bigotte e sentenze inflessibili a coloro che,

attraverso il loro talento e impegno, realizzano significativi guadagni al

di fuori dei confini nazionali.

“La *circolazione internazionale degli individui* rappresenta una

componente fondamentale della libertà individuale, collocandosi al centro

di un dibattito che tocca i principi dell’economia occidentale. Il tema

sottolinea l’importanza dell’autonomia decisionale, della ricerca delle

condizioni più favorevoli per il proprio ambito personale e della dinamica

competitiva tra gli stati in ambito fiscale”, continua *Poggio*.

Questa visione riconosce l’importanza della *sovranità fiscale dei singoli

paes*i, consentendo loro di definire autonomamente le proprie politiche

tributarie. In questo scenario, la concorrenza fiscale tra le nazioni può

essere vista non come una minaccia, ma come un incentivo all’innovazione e

all’efficienza dei propri sistemi, stimolando i governi a migliorare i

servizi offerti ai cittadini ed a creare un ambiente più favorevole per la

crescita economica e lo sviluppo.

“Spesso non viene mai considerato il *contributo positivo degli italiani

all’estero*, che non si limita agli aspetti economici. Attraverso il

trasferimento di competenze, investimenti e la promozione della cultura

italiana nel mondo, si crea una dimensione di “soft power” italiano che

merita di essere riconosciuta e valorizzata all’interno di una politica

fiscale equa e soprattutto lungimirante”, aggiunge *Poggio*.

Tutto ciò enfatizza la necessità di *politiche fiscali che promuovano la

libertà individuale*, la responsabilità e la competitività internazionale.

Non solo si rispetta il diritto allo spostamento personale e professionale,

ma si incoraggia anche un sistema globale in cui le nazioni competano per

offrire le condizioni più attraenti, contribuendo ad un ambiente economico

dinamico e prospero.

“La questione, dunque, non riguarda la *moralità* delle scelte individuali

all’interno di un quadro legale, ma piuttosto la capacità del sistema

fiscale di adattarsi ad una realtà globalizzata, garantendo equità e

giustizia per tutti i contribuenti, sia all’interno che all’esterno dei

confini nazionali. La vera sfida è *riformare* le strutture esistenti per

affrontare le radici profonde dell’evasione fiscale, garantendo al contempo

la libertà di movimento e di lavoro che caratterizza il nostro tempo”,

conclude *Poggio*.