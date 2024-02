COMUNICATO STAMPA – Fi chiude congressi in Piemonte, Zangrillo “partito si conferma vivo e radicato”

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 Fi chiude congressi in Piemonte, Zangrillo “partito si conferma vivo e radicato”

Eletti i coordinati provinciali e i delegati per il congresso nazionale

Grande partecipazione in Piemonte ai congressi di Forza Italia, che a pochi mesi dalle elezioni regionali ed europee si conferma in ottima salute. Sono stati migliaia gli iscritti intervenuti nelle ultime due settimane alle assemblee per il rinnovo dei coordinamenti provinciali e l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale del 23 e 24 febbraio. Un’altra prova di forza, dopo il successo del tesseramento, a dimostrazione che il partito è vivo e radicato sul territorio.