(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 ANAC- ANACT AL GOVERNO, SETTORE IPPICO SUBISCE STESSI PROBLEMI DEL

MONDO AGRICOLO

PER SOPRAVVIVERE SERVE URGENTE RIDUZIONE IVA COME IN FRANCIA

“Il tempo, gli anni passano e per gli allevatori del cavallo italiano ciò sta diventando un conto alla rovescia verso il default. Siamo infatti alla soglia dei due anni trascorsi da quando l’Unione Europea, nell’aprile 2022 attraverso una direttiva comunitaria, ha imposto ai Paesi membri la riduzione dell’Iva sui prodotti dell’allevamento equino. E’ passato ora un anno, dal gennaio 2023, ovvero da quando la Francia ha recepito tale direttiva, abbassando al 5,5% l’Iva sui tutti i prodotti ed i servizi della filiera.

Gli allevatori del cavallo da corsa subiscono le stesse problematiche del mondo agricolo che sta protestando in questi giorni. L’innalzamento dei costi di produzione e la burocrazia su tutte, si abbattono su aziende già alle prese con una riduzione degli introiti.