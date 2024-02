(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 2 febbraio 2024

comunicato stampa

Turandot e il Turco in Italia per la stagione d’opera 2024 del Teatro Galli

L’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini in cartellone il 5 e 7 aprile, prevendite da sabato 10 febbraio

A novembre il debutto a Rimini dell’opera buffa di Gioachino Rossini

Sono Turandot e Il turco in Italia i titoli della Stagione d’Opera 2024 riminese. Un cartellone che così celebra il centenario della morte di Giacomo Puccini e che per la prima volta presenta a Rimini il gioiello comico di Gioachino Rossini, in due allestimenti che vedono il Teatro Galli partecipare alla produzione al fianco di alcune tra le principali realtà liriche italiane.

Ad inaugurare il cartellone venerdì 5 aprile (ore 20) e domenica 7 aprile (ore 15.30) sarà Turandot, ultimo capolavoro di Giacomo Puccini ispirato alla fiaba orientale di Gasparo Gozzi nell’allestimento immaginato da Giuseppe Frigeni che firma regia, scene, luci e coreografia. Dirige lo spettacolo Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con il Coro Lirico di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza.

Collaboratore di maestri del teatro come Robert Wilson e Patrice Chéreau, il regista ha immaginato una Turandot dove “è la musica che detta la regia. E l’opera non è teatro con musica, ma musica che diventa teatro, imponendo ritmi e dimensioni drammaturgiche proprie”. Per il regista Turandot più che una storia d’amore è “l’ascesa dell’ambizione sociale dell’arrogante Calaf, che svela cinismo maschilista”.

In scena nei ruoli principali France Dariz (Turandot), Mikheil Sheshaberidze (Calaf), Jaquelina Livieri (Liù), Fabio Previati (Ping), Saverio Pugliese (Pang), Matteo Mezzaro (Pong), Giacomo Prestia (Timur), Raffaele Feo (Altoum).

Debutta al Teatro Galli Il turco in Italia (15 e 17 novembre) opera buffa composta da Rossini nel 1814 per il Teatro alla Scala e presentato in una nuova produzione realizzata dal Teatro Sociale di Rovigo in coproduzione con i teatri di Novara, Rimini, Ravenna, Pisa, Jesi.

Con Giuliana Gianfaldoni (Fiorilla), Maharram Huseynov (Selim), Giulio Mastrototaro (Don Geronio), Bruno Taddia (Prosdocimo) il nuovo allestimento vedrà impegnata l’Orchestra Luigi Cherubini diretta da Hossein Pishkar e sarà firmato dal giovane regista Roberto Catalano che ha immaginato una nuova chiave di lettura dell’esilarante opera rossiniana.

“Proprio la protagonista femminile, che sembra non accontentarsi di ciò̀ che ha, è colei che desidera tutto quello che sa essere desiderabile per gli altri. Ciò̀ che la orienta verso l’oggetto desiderato non è scaturito da una volontà̀ autentica, da un movimento interiore. Se la domanda cresce e quel bene diventa raro, Fiorilla lo rincorre. Perché lei non sa cosa vuole ma certamente sa di voler possedere ciò̀ che gli altri non hanno”.

Il turco in Italia sarà trasmesso in diretta streaming dal Teatro Galli venerdì 15 novembre dalle ore 20 sul portale Opera Streaming (operastreaming.com), prima piattaforma regionale di opera lirica in Italia. Il progetto propone un cartellone stagionale di opere trasmesse in video dal vivo realizzate nei principali enti di produzione di opere liriche dell’Emilia-Romagna (Fondazione Lirico Sinfonica bolognese, i Teatri di Tradizione di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna, il Teatro Amintore Galli di Rimini) in collaborazione con EDUNOVA-Università di Modena e Reggio Emilia.

Guide all’ascolto

Per accompagnare il pubblico alla scoperta dei due titoli in cartellone, il Teatro Galli propone due appuntamenti di ‘guida all’ascolto’ ad ingresso gratuito. Sabato 23 marzo (ore 21) il professor Fabio Sartorelli dedicherà a Turandot uno dei suoi coinvolgenti e sempre molto apprezzati approfondimenti. Ad introdurre Il turco in Italia sarà invece il professor Luca Baccolini, atteso il 9 novembre (ore 21).

Prevendita biglietti per Turandot da sabato 10 febbraio dalle ore 10 alle 14 alla biglietteria del Teatro Galli (da martedì 13 febbraio nei consueti orari di biglietteria) e dalle ore 15 anche online su biglietteria.comune.rimini.it.

Prevendita biglietti per Il turco in Italia da sabato 7 settembre dalle ore 10 alle 14 alla biglietteria del Teatro Galli (da martedì 10 settembre nei consueti orari di biglietteria) e dalle ore 15 anche online su biglietteria.comune.rimini.it.

L’ufficio stampa