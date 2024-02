(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Stellantis: Squeri (FI), puntare su auto elettrica è rischioso

“Il tema Stellantis è più articolato rispetto a quello che sembrerebbe,

ovvero una polemica tra Stellantis e governo. Il problema è l’auto

elettrica e la centralità che ha acquisito nel progetto industriale di

Stellantis. In questi giorni, anche il presidente di Toyota ha detto che

puntare sull’auto elettrica rischia di costare alle aziende miliardi di

euro, senza peraltro alcun beneficio per l’ambiente”. Così a Sky Tg24 il

deputato di Forza Italia Luca Squeri, che poi ha proseguito: “Puntare tutto

sull’auto elettrica è uno sbaglio clamoroso. Esistono delle alternative,

come ad esempio i biocarburanti di cui siamo leader. I consumatori,

peraltro non sono molto propensi ad acquistare l’auto elettrica. Negli

ultimi incentivi è infatti rimasta una quota di circa 400milioni di euro

che non è stata spesa. Speriamo che, dopo il voto di giugno, la politica

europea cambi strada. Bloccare l’immatricolazione di auto non elettriche al

2035 è un errore clamoroso”.