RAI ISORADIO – L-LEGEND SABATO 3 FEBBRAIO A “PAMELA VIAGGIA IN LATIN”

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 *L-LEGEND A “PAMELA VIAGGIA IN LATIN”*

*SABATO 3 FEBBRAIO, DALLE ORE 00.30 SU RAI ISORADIO*

Roma, 2 febbraio 2024

L-Legend, star della Repubblica Dominicana, sarà il protagonista della

nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio

dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico.

Appuntamento nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, a partire

dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche

su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico intervista l’artista che ha conquistato il pubblico con la

sua autenticità. L-Legend, ha ambizioni molto alte, le stesse che gli hanno

fatto conquistare progressivamente un vasto pubblico che apprezza sempre

più il suo stile, la sua musica e la sua capacità di affascinare le

persone. L’artista dominicano, che vive in Italia da tempo, è felice

dell’accoglienza del pubblico italiano ed è riuscito a guadagnarsi il

rispetto dei suoi follower latini e continua ogni giorno a conquistare

nuovi fan ed espandere la sua portata. L-legend ha partecipato come

performer a importanti Festival e concerti, comprese le inaugurazioni di

importanti artisti di musica urban di fama mondiale, come Nicky Jamz e Sea

Paul.