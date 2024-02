(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 AGRICOLTURA: NEVI (FI), “SPINTA IDEOLOGICA DI CERTE SINISTRE METTE IN GINOCCHIO COMPARTO”

“Il Governo deve proseguire nell’azione di moral suasion che ha intrapreso nei giorni scorsi e in interventi come il Patto anti-inflazione. Stiamo lavorando per attenuare al massimo gli effetti di questa ondata inflazionistica che ha colpito in particolare proprio gli agricoltori. L’aumento dei carburanti e del costo delle materie prime, il blocco del grano ed altri fattori hanno generato un incremento vertiginoso dei prezzi di prodotti come il pane che sono alla base della catena alimentare o come i mangimi per tutta la filiera zootecnica. Quindi c’è stata una tempesta perfetta contro la quale stiamo agendo, innanzitutto sostenendo i consumi e poi in Europa per fare in modo che ci sia più attenzione al comparto agricolo. Quello che sta succedendo in Europa nasce anche della spinta ideologica di certe sinistre e dei verdi: non dimentichiamoci che questa protesta è nata in Germania perché il governo socialista, con i verdi dentro, ha fatto la proposta di abolire i sussidi, le agevolazioni e gli sconti per i carburanti agricoli. Dobbiamo avere una impostazione diversa nei confronti di questo settore considerandolo strategico e cercando di sostenerlo, aiutandolo ad affrontare i problemi dovuti ai cambiamenti climatici e alle nuove regolamentazioni che si abbattono soprattutto sugli agricoltori e sui loro redditi”. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e responsabile del dipartimento agricoltura del partito, ospite a Sky Start.

