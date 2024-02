(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 *Vittime Civili della guerra, Barbera (Prc): “Faccia tosta da parte di un

governo dalle mani sporche di sangue”*

“Ci vuole veramente una gran bella faccia tosta per illuminare di blu le

facciate dei nostri palazzi del potere, come Palazzo Chigi, la Farnesina e

altri, per celebrare la Giornata nazionale delle vittime civili delle

guerre e dei conflitti nel mondo. Con quale faccia il governo Meloni, dopo

aver calpestato l’articolo 11 della nostra Costituzione e aver reso il

nostro Paese completamente subalterno alla criminale politica guerrafondaia

dei circoli più oltranzisti della Nato, si può permettere di aderire, come

nulla fosse, a una campagna contro le vittime civili delle guerre??? Le

facciate dei nostri palazzi del potere andrebbero illuminate con il colore

rosso del sangue dei civili che sono morti a Gaza e in Ucraina, anche a

causa delle scellerate politiche sostenute dal governo Meloni. Un governo

che non ha avuto neanche il coraggio di votare, a differenza di altri paesi

europei, le richieste del cessate il fuoco a Gaza, presentate

all’Assemblea generale dell’Onu nelle scorse settimane. Il nostro Paese

contribuisce ad alimentare i conflitti armati in Ucraina e in Palestina,

con il suo sostegno politico ai paesi belligeranti, con l’invio di armi e

con il supporto logistico fornito dalle basi militari presenti sul nostro

territorio nazionale. A Gaza si contano oltre 27 mila morti tra i civili,

di cui il 70% sono bambini. Un genocidio, di fatto, riconosciuto anche

dalla Corte Internazionale dell’Onu dell’Aja di cui il nostro Paese,

guidato non a caso proprio dagli eredi politici di coloro che ci

trascinarono nella disatrosa avventura della seconda guerra mondiale, è

complice a tutti gli effetti. E’ urgente e necessario costruire al più

presto un fronte di opposizione che metta insieme tutti quei quei soggetti

politici e sociali contrari alle devastanti politiche guerrafondaie che ci

stanno portando sull’orlo di un conflitto nucleare”. E’ quanto dichiara

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista