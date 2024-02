(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 VIOLENZA DI GENERE: TENERINI (FI), “DEPOSITATA PDL A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL’ IMPRENDITORIA PER LE DONNE VITTIME”

“Forza Italia ha depositato oggi una proposta di legge (Disposizioni per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere nel lavoro) con la finalità di individuare strumenti in grado di facilitare l’ingresso al mondo del lavoro per le donne vittime di violenza. La violenza contro le donne (che si manifesta in tanti modi) infatti rappresenta un problema sociale di enormi proporzioni che ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. È opportuno menzionare in questo ambito un tipo di violenza economica, riconosciuta a livello internazionale come rientrante nella più ampia accezione di discriminazione di genere, ed è quella che si svolge, ad esempio, nell’ambiente lavorativo o nella società in generale e che rende le donne economicamente più vulnerabili (UN Women 2000). Questa proposta di legge integra gli strumenti già in vigore a sostegno delle donne vittime di violenza e ricomprende in queste misure anche le imprenditrici e le lavoratrici autonome, che rappresentano la parte meno tutelata e più vulnerabile delle vittime. Il testo interviene in particolare: per introdurre una quota di riserva (sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati) da destinare alle donne vittime di violenza, lavoratrici dipendenti del settore pubblico e del settore privato, per introdurre in modo strutturale uno sgravio fiscale per le aziende del settore privato che assumono le donne vittime di violenza e per incrementare per tre anni il Fondo a sostegno dell’impresa femminile. La violenza contro le donne rappresenta un problema sociale di enormi proporzioni ed è compito della politica mettere in campo, in tutti i settori, gli strumenti adatti a un reinserimento tutelato ed effettivo delle vittime”. Così in una nota l’On. Chiara Tenerini, responsabile del dipartimento lavoro di Forza Italia.

