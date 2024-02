(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Shoah. Terzi (FdI): Brescia approva mozione contro tendenze e manifestazioni antisemite

“Esprimo vivo apprezzamento e sostegno per la decisione delle forze politiche che in Consiglio comunale di Brescia hanno votato a favore di una mozione, approvata a larga maggioranza (26 favorevoli su 32 presenti), volta a mantenere e accrescere ogni convinta azione di sensibilizzazione culturale, politica, educativa nei confronti di tendenze e manifestazioni antisemite che si sono ancor più diffuse dopo il 7 ottobre e gli attacchi genocidari di Hamas e di altre entità terroristiche contro la popolazione e la nazione israeliana. Brescia entra così a far parte delle città europee, tra le quali da ultimo anche Barcellona, che recepiscono i principi e la definizione elaborata e proposta dall’IHRA, l’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche Ue.

