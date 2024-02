(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Scuola, Zinzi (Lega): “Studenti del Sud hanno voglia di ripartire dal merito, rifoma Valditara aiuterà”

Roma, 1 feb. – “Gli studenti del Mezzogiorno hanno voglia di ripartire dal merito e potenziare le loro capacità in prospettiva del loro ingresso nel mondo del lavoro. La riforma sull’istruzione tecnico-professionale di Valditara, che proprio tra le regioni del Sud ha riscosso un grande successo, li aiuterà in questo. Il nuovo modello 4+2 rafforzerà la connessione tra scuole e imprese, a beneficio non solo dei nostri ragazzi, ma anche del tessuto economico e sociale. Il Mezzogiorno ha bisogno di lavoratori formati, qualificati, professionali, in grado di coprire le mansioni richieste oggi dal mercato del lavoro. La Lega sta lavorando per raggiungere questo risultato, sostenendo un nuovo approccio che rimetta la formazione al centro dell’impegno politico”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.