Iscrizioni al Master in giornalismo di Bari fino al 29 febbraio

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Il Master in giornalismo dell’Università di Bari, giunto alla sua 9a edizione, rappresenta un percorso formativo cruciale per coloro che aspirano a diventare giornalisti professionisti. Organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti nazionale e regionale, offre l’opportunità di accedere all’esame di Stato per ottenere la qualifica di giornalista professionista.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza del concetto di “verità” nel giornalismo, sottolineando la responsabilità dei futuri giornalisti nel maneggiare con competenza e coscienza gli strumenti necessari per esercitare la professione in un contesto di concorrenza globale sempre più sfidante.

Un elemento distintivo del Master è il suo focus sulla lingua inglese e sui media digitali integrati con i social network. Questo orientamento mira a preparare i partecipanti non solo per il contesto nazionale, ma anche per il mercato editoriale internazionale. La competenza nella lingua inglese è particolarmente rilevante in un mondo dell’informazione sempre più globalizzato.

La scuola di giornalismo dell’Università di Bari Aldo Moro per l’annualità 2023-25 emerge come un punto di riferimento nel Mezzogiorno, inclusi le Isole, per la formazione di figure altamente professionali. La sua prospettiva a 360° sull’informazione giornalistica riflette la complessità e la dinamicità del settore.

Il curriculum del Master si adatta alle sfide della contemporaneità euro-mediterranea, con un’attenzione particolare a temi cruciali come il fenomeno migratorio e le campagne di disinformazione e misinformazione. Questo approccio consente ai futuri giornalisti di affrontare questioni di rilevanza sociale e globale con competenza e consapevolezza.

In sintesi, il Master in giornalismo dell’Università di Bari offre un percorso completo e attuale per la formazione di professionisti preparati a navigare nel complesso panorama dell’informazione giornalistica, sia a livello nazionale che internazionale.

Moduli specifici riguarderanno il giornalismo d’inchiesta, il long form, il web-doc e i nuovi tools per piegare l’intelligenza artificiale al servizio del giornalismo.

Il corpo docente del Master in giornalismo dell’Università di Bari è un punto di forza significativo, essendo composto da accademici e giornalisti professionisti di grande esperienza che hanno lavorato e lavorano in testate regionali, nazionali e internazionali.