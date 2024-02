(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 IA. Tenerini (Fi), Boom mercato in Italia, governare cambiamento

“La ricerca condotta dal Politecnico di Milano conferma la crescita esponenziale del mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia: un vero e proprio boom, con un aumento del 52% nel 2023 e 760 milioni di fatturato. L’Ia è sempre più motore dello sviluppo, con 6 grandi imprese su 10 che hanno avviato la transizione verso questa nuova tecnologia. È necessario governare il cambiamento che l’Intelligenza artificiale sta portando nel nostro sistema economico e sociale, con l’obiettivo di scongiurarne le criticità e sprigionarne le potenzialità”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale del dipartimento Lavoro di Forza Italia, commentando i risultati della ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del PoliMi.

“Il tessuto produttivo del nostro Paese – aggiunge – si sta dimostrando in grado di cogliere la sfida dell’Intelligenza artificiale. A livello istituzionale è necessario favorire un equilibrio efficace tra regole e innovazione, tra tutela dei diritti e sostegno all’industria, per elaborare una strategia che consenta all’Italia di essere al passo con i tempi. Se da un lato la ricerca stima la possibile automazione di 3,8 milioni di posti di lavoro nei prossimi 10 anni, dall’altro le dinamiche demografiche prospettano un gap di 5,6 milioni di posti di lavoro entro il 2033 a causa dell’invecchiamento della popolazione. È quindi evidente – conclude Tenerini – che l’obiettivo dev’essere quello di lavorare per trasformare i rischi in opportunità”.

