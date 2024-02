(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Ferrara/ La riapertura della Chiesa di San Paolo. Il Sottosegretario

Sgarbi: “Chiusa da dieci anni: è la più bella di Ferrara”

“Grazie al Mic 60 mila euro per il patrimonio artistico che custodisce”

ROMA – Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta la

riapertura, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, della

Chiesa di San Paolo a Ferrara:

“Mi compiaccio della riapertura, finalmente, dopo un mio lontano incontro

con l’allora ministro Bray e il vescovo Negri, della chiesa più bella di

Ferrara, San Paolo, dopo il remoto terremoto del 2012, e chiusa già da

dieci anni prima.

Dopo più di vent’anni, dunque,si ritorna in questo mirabile tempio, in

attesa che l’ultimo finanziamento, da me garantito, di 60 mila euro, consenta

il restauro degli altari e delle pale d’altare di Bastianino,

testimonianza, insieme al “Giudizio universale” della cattedrale, della

fortuna di Michelangelo a Ferrara. Doppia festa,dunque”

