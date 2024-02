FABIO BERGAMINI E NICOLA LODI: «SP FERRARA-RAVALLE NECESSITA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URGENTI. LA SITUAZIONE RISCHIA DI SFUGGIRE DI MANO»

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 FABIO BERGAMINI (LEGA) E NICOLA LODI (VICESINDACO DI FERRARA): «SP FERRARA-RAVALLE NECESSITA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URGENTI. LA SITUAZIONE RISCHIA DI SFUGGIRE DI MANO»

FERRARA, 1 FEB. ’24. «La Provincia ha promesso un primo stralcio di interventi sulla Sp 19 per Casaglia e Ravalle (di 250 metri!) ed un secondo tratto da rinviare nel periodo 2025-2029. I cittadini sono giustamente indignati per questa soluzione tampone. La Provincia deve aprire un canale di finanziamento, come fanno altri enti, e sostenere un piano organico di interventi, senza attendere che la strada si ammalori ulteriormente». E’ duro l’affondo del vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi, e del consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, all’indomani dell’incontro pubblico sulle condizioni della strada. La Sp 19 collega Ferrara con i centri di Casaglia, Ravalle e Salvatonica di Bondeno, coprendo l’intero (o quasi) suo percorso a lato di canali irrigui.

Dire che c’era delusione, da parte dei presenti all’incontro dell’altra sera con la Provincia, vuol dire usare un eufemismo. «Parliamo di una strada che, da tempo, non è interessata da opere di piena riqualificazione, se si escludono alcuni lavori di ripresa di frane o interventi parcellizzati, come quelli che la Provincia ha annunciato per quest’anno, mentre il tracciato meriterebbe una riqualificazione organica, vista la sua importanza per il traffico veicolare» rincarano la dose Bergamini e Lodi. Con il consigliere regionale che sta per presentare un’interrogazione in Assemblea legislativa, allo scopo di sollecitare misure urgenti (e lo stanziamento di risorse straordinarie da parte della Regione) per la salvaguardia di questa e di altre strade provinciali che costeggiano i canali idrici. Ma si chiedono anche strumenti straordinari, dal momento che la Sp 19 si è ammalorata in alcuni punti a causa delle abbondanti precipitazioni di un anno fa.

«Nel 2020 – dice ancora Bergamini – la Provincia aveva annunciato un piano di interventi per complessivi 285mila euro, che avrebbero dovuto interessare una serie di strade costeggianti i canali, come appunto quella che attraversa Casaglia, Ravalle e Porporana. Una via utilizzata non soltanto dai residenti di queste comunità e dalle altre collegate dalla Sp 19, ma anche come alternativa al traffico della Virgiliana. Senza contare il massiccio passaggio di mezzi pesanti, in coincidenza con la stagione agricola – ricordano Lodi e Bergamini -. Crediamo che non sia più il tempo per piccoli interventi, ma che la strada provinciale necessiti di una riqualificazione organica: compito della Provincia stabilire le modalità. Basta con le mezze misure».

Inoltre, Bergamini chiede nella sua interrogazione che Consorzi ed Enti preposti siano dotati da parte della Regione degli strumenti necessari per affrontare gli effetti sulle strade di fenomeni eccezionali, come quelli della scorsa primavera.