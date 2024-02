(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Anoressia: Ronzulli (FI), rendere strutturali fondi per disturbi comportamento alimentare.

“I casi di disturbi alimentari sono aumentati a causa del disagio giovanile e anche di canoni estetici particolarmente restrittivi. C’è una ‘giuria’ fatta dai social che esiste e perseguita. Purtroppo, si è abbassata anche l’età. In passato i primi casi di anoressia si registravano intorno ai 12 anni, ora a 9. In questo senso, la pandemia, con l’isolamento è stata un disastro nel disastro. C’è un disegno di legge, già incardinato in Commissione alla Camera, che mira a far sì che i fondi per i disturbi del comportamento alimentare siano resi strutturali attraverso la revisione dei Lea, perché le famiglie che devono gestire questo incubo non si sentano più sole. Devono sapere che il Servizio sanitario nazionale le supporta, sempre”. Così a Unomattina, su Rai Uno, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.