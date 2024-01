(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 SCUOLA, CRISANTI (PD): ITS, GLI STUDENTI NON SONO CAVIE. RIFORMA SENZA OBIETTIVI RAZIONALI AUMENTERA’ IL DIVARIO FRA NORD E SUD

Un altro punto, non meno importante, è quello della trasversalità e trasferibilità delle conoscenze.

L’istruzione, anche se professionale, deve avere l’obiettivo di formare cittadini, non utili ingranaggi di un processo produttivo. Una persona alla quale la scuola non abbia fornito competenze trasversali e trasferibili, garantite dallo studio di materie che aiutano il pensiero critico e creativo e la capacità di analisi dei dati – come l’italiano, la matematica, la storia, la fisica, la filosofia -, avrà più difficoltà a cambiare lavoro, ad adattarsi ai continui cambiamenti del mondo del lavoro. Questa è una persona vulnerabile sul piano dei rapporti di lavoro e quindi meno libera. E questo non ci piace.”

Così in una nota il senatore del Partito Democratico, prof. Andrea Crisanti a seguito del suo intervento in Aula durante la Discussione del disegno di legge per l’Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.