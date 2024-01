(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 M5S: Serracchiani (Pd), si chiariscano e decidano senza furbate

“Alla fine, viene il momento in cui anche i 5Stelle devono chiarirsi e decidere se vogliono tornare il partito del ‘tutti contro tutti’ o se vogliono assumersi la responsabilità di contendere il governo del Paese alla destra. E devono decidere se vogliono farlo con il Pd e senza furbate. Tutti i nostri sforzi vanno spesi per allargare la collaborazione, per costruire un’alleanza competitiva, per vincere non per partecipare. Noi siamo qui, il M5S e Conte ci dicano dove stanno”. Così Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale Pd, dopo gli attacchi del leader M5S, Giuseppe Conte, al Partito democratico.

Roma, 31 gennaio 2024