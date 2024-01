(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 FORMAZIONE, AMIDEI (FDI): FILIERA TECNOLOGICA PROFESSIONALE NUOVA STRADA PER STUDENTI

“Questo provvedimento apre una strada nuova per gli studenti, creando le condizioni per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Il governo Meloni sta lavorando con attenzione concreta per la formazione delle nuove generazioni e l’istituzione della filiera tecnologica professionale ne rappresenta un lampante esempio. Viene anche riconosciuta l’autonomia alle Regioni di scegliere quale sia il percorso formativo migliore e questo non può che essere positivo. Le critiche dell’opposizione che ho ascoltato lasciano francamente il tempo che trovano, questo provvedimento non è assolutamente un’occasione mancata ma, al contrario, un’occasione colta per il futuro dei nostri giovani”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica