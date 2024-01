(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Assalto Portavalori: Giagoni (Lega), plauso e vicinanza agli agenti coinvolti

Roma 31 gen. – “Questa mattina un commando di criminali ha assaltato un portavalori sulla SS131 in Sardegna. L’azione dei vigilantes e dei Carabinieri ha consentito di impedire che le cose potessero volgere al peggio anche per gli altri automobilisti presenti. Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza agli operatori feriti nel conflitto a fuoco con i rapinatori, augurando loro una pronta guarigione. Simili episodi di cronaca sottolineano ancora una volta quanto sia fondamentale l’operato di tutte le Forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità. La nostra regione non si piegherà mai alla delinquenza: siamo e saremo sempre a favore della legge, della giustizia e della certezza della pena. Auspichiamo non solo una rapida identificazione di tutte le persone coinvolte ma anche una pena esemplare: chi mette a repentaglio la vita altrui non merita sconti”.

Lo dichiara il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.