(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Agricoltori: Ronzulli (FI), protesta giusta ma con limiti. Non si può morire per blocco

“Capisco le istanze degli agricoltori e anche la loro rabbia di fronte a politiche europee che ormai sono tutte tese a ridurre la produzione. Penso al green deal, alla riduzione dei confini coltivabili, e ancora al nutriscore. E faccio fatica a vedere in questa protesta un’iniziativa contro il governo. Vedo piuttosto una giusta protesta contro l’Ue per tutelare il Made In Italy a fronte di una produzione a rischio per norme europee che si stanno trasformando in un cappio troppo stretto. Giusto, dunque, che il governo si sieda e ascolti le istanze del settore per portarle sui tavoli europei. Ma la protesta deve trovare un limite”. Lo ha detto a Agorà, su Rai Tre, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: “Dopo che una persona è morta perché non ha potuto ricevere i necessari soccorsi a causa del blocco delle autostrade da parte dei trattori, bisogna individuare altre modalità, perché quello che è successo è criminale. Se fai un danno a un tuo concittadino non hai risolto i danni alla produzione”. Quanto alla mancata proroga dell’esenzione Irpef sui redditi agrari, Ronzulli ha osservato: “E’ stata fatta un’analisi di quella misura e abbiamo capito che non ne beneficiavano le piccole imprese. Era diventato più privilegio per pochi che un aiuto diffuso. Abbiamo perciò deciso di usare quelle risorse per sostenere una platea più ampia di agricoltori”.