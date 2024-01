(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 UE: Salini, quando obiettivo è chiaro, a dialettica corrosiva si sostituisce collaborazione

“Meno è chiaro il contenuto della sfida e più è facile degenerare in una dialettica che non è sui contenuti, ma è di natura tribale. Quando il contenuto si chiarisce, si trovano punti di convergenza. Io ho partecipato a tante battaglie all’interno del Parlamento europeo, alcune delle quali decisamente centrate sull’interesse italiano. L’ultima, ad esempio, è stata quella sulla difesa dell’industria, degli imballaggi, del packaging, dove avevamo tutti contro, ma unendoci trasversalmente, senza discussioni troppo corrosive tra forze politiche abbiamo, almeno in Parlamento, tutelato l’interesse dell’Italia”.

Così l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini intervenendo al Pomeriggio di Rai Radio 1. “Ovvio, la battaglia la può guidare il primo gruppo, il mio gruppo: il Partito Popolare Europeo con Forza Italia ha una responsabilità maggiore degli altri perché siamo i più forti. Ma lo abbiamo fatto non pretendendo di avere unicamente noi la gloria di questa battaglia e condividendo il lavoro con gli altri. Quando è chiaro l’obiettivo alla dialettica corrosiva si sostituisce una collaborazione. Ognuno ha i suoi accenti politici e culturali, ma ci sono dei punti su cui quegli accenti sono messi a servizio di una causa più grande”, ha concluso.

