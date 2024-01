(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Toscana. Tenerini (Fi), Da Governo 683 mln per equità e crescita*

“Come previsto dalla delibera Cipess di ripartizione del Fondo di sviluppo e coesione, il Governo ha destinato 683 milioni di euro alla Toscana per realizzare progetti strategici di riequilibrio economico e sociale. In particolare, un capitolo a parte è riservato a Piombino con 50 milioni di euro per rilanciare l’area siderurgica e far ripartire la città. Continuiamo a investire sul nostro territorio con l’obiettivo di promuovere l’equità e la crescita”.

Lo dichiara la deputata eletta in Toscana Chiara Tenerini, Reponsabile Nazionale Lavoro di Forza Italia.

“Il Governo ha definito il quadro finanziario e programmatico nel quale dovranno essere attuati gli interventi da parte della Toscana, garantendo la certezza della realizzazione e il rispetto dei tempi. Con la firma dell’accordo che avverrà nelle prossime settimane, la Regione potrà mettere in campo investimenti importanti per ridurre i divari tra le diverse aree e promuovere lo sviluppo della coesione economica”, conclude Tenerini.

