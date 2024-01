(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 SOCIETÀ SPORTIVE; RUBANO (FI), “DA RELATORE SEGUIRÒ EVOLUZIONE STRUMENTI COINVOLGIMENTO TIFOSI IN ASSETTO SOCIETARIO”

“Ringrazio il presidente della Commissione Finanze, Marco Osnato per la recente nomina a relatore della proposta di legge “Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (C. 836)”. La Commissione Finanze ha esaminato oggi il provvedimento che mira a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell’assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa. Ringrazio anche il collega del PD, Luciano D’Alfonso, per aver formulato una proposta sul testo che è stata accolta e per aver espresso parole di stima nei miei riguardi. ”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma