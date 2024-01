(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 SANITA’, CAPPELLACCI (FI):”AI RISORSA DA GESTIRE NELLA MEDICINA”

“Al di là di scenari non definibili allo stato attuale, oggi l’impiego dell’AI nella prevenzione e nella diagnostica apre degli scenari da valutare dal punto di vista del contenimento della medicina difensiva, della riduzione delle lista di attesa, di un impiego più efficiente e mirato delle risorse del Ssn”. Così L’on. Cappellacci, Presidente della Commissione Affari sociali della Camera, intervenendo nell’ambito della sessione interparlamentare su ‘Intelligenza artificiale e i suoi effetti futuri’. Cappellacci ha poi posto una domanda, chiedendo se un giorno sarà l’IA a “vestire il camice bianco”. In risposta, è emerso un consenso tra i partecipanti sulla positiva influenza dell’IA in quest’ambito ma che, almeno per il momento, non sembrano prevedibili sostituzioni del medico con l’IA; piuttosto, l’IA proporrà, mentre il medico manterrà il suo ruolo decisionale, evidenziando la complementarità tra la tecnologia e l’esperienza umana nella pratica medica.

