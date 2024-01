(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 SALIS, SCURRIA (FDI): ITALIA GIA’ AL LAVORO PER AIUTARE CONNAZIONALE, POLEMICHE PRETESTUOSE

“Siamo sempre stati il partito degli italiani, e quando ci sono dei connazionali che si trovano in situazioni gravi all’estero, sentiamo forte la responsabilità di aiutarli. Le immagini che arrivano dall’Ungheria sono sconvolgenti, ed è impossibile rimanere indifferenti, ma vorremmo che questo caso non si trasformi nell’ennesima polemica politica, che non porterà alla risoluzione del caso. Purtroppo sono scene che abbiamo visto in passato anche nel nostro paese con troppi gli imputati ammanettati trascinati in carcere da Di Pietro, lo abbiamo visto con il caso di Enzo Tortora, e lo vediamo ancora in molti casi in Italia, e a livello globale. Più di una volta, da quando siamo al Governo, abbiamo dimostrato che quando ci sono connazionali detenuti all’estero ci siamo impegnati a riportarli a casa, come nel caso di Patrick Zaki; i ministri competenti sono già al lavoro per risolvere questa situazione e questo è quello che conta, lasciando le polemiche politiche a casa”.

Lo dichiara in aula Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia.

