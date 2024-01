(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Mar Rosso, Perego di Cremnago: “Missione Italia, Francia e Germania per proteggere rotte commerciali”

“Il ruolo dell’Egitto è importante e determinante, insieme ad altri Paesi arabi coinvolti nella trattativa per la liberazione degli ostaggi israeliani e per una descalation. C’è un’azione che coinvolge diversi paesi arabi, in un contesto tuttavia geopolitico tuttavia sempre più complesso, dove le proxy iraniane hanno attaccato le diverse basi militari americane, in Siria e in Iraq e ora anche al confine con la Giordania, causando la morte di tre soldati e il ferimento di 34”.

Lo ha detto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, intervenendo a Tgcom 24.

“Siamo di fronte ad uno scenario molto critico, ad un conflitto di natura ibrida, che non coinvolge solo gli aspetti militari ma anche quelli economici. Mi riferisco agli attacchi Houthi alle navi mercantili, che rappresentano una minaccia seria dal punto di vista commerciale, risparmiando navi russe e cinesi, tale per cui il nostro Paese, insieme a Francia e Germania, sta attivando una missione per proteggere le navi mercantili che raggiungono il Mediterraneo evitando ricadute significative anche sui nostri porti”, ha concluso.

