letture in biblio

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO RIPARTONO LE LETTURE IN BIBLIOTECA

La Biblioteca di San Giovanni in Marignano vanta un gruppo di volontari

appassionati che da ottobre a marzo propongono ogni anno appuntamenti di

promozione alla lettura.

Dopo la pausa natalizia ripartono le letture per i più piccoli, ogni giovedì

dalle ore 17.00 alle 18.30. Gli appuntamenti sono pensati per i bambini

della Scuola dell’Infanzia e Primaria per promuovere la lettura ad alta voce

fino ai primi anni di vita, la valorizzazione delle abilità creative del

bambino, e la scoperta dell’esperienza del “fare insieme” ad un adulto di

riferimento (genitore, fratello, nonno ).

Tutti gli appuntamenti si svolgono in Biblioteca, coordinati da volontari

esperti ed appassionati: ognuno, in biblioteca, porta quello che può donare

di sé e della propria creatività ed esperienza, e, insieme ai bambini, torna

un po’ bambino a sua volta.

Le letture proposte saranno a cura di Barbara Zavagnini, Diana Saponara,

Sabina Sarti, Simona Trivelli, Virginia Spadoni.

Giovedì 1 febbraio Virginia Spadoni di Teatro Cinquequattrini propone

letture teatrali da due albi, Il Pentolino di Antonino e La terra respira

Ecco il calendario degli appuntamenti: giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30

1/2: Lettura teatrale

8/2: Letture e maschere

15/2: Lettura animata

22/2: Lettura e laboratorio

29/2: Lettura teatrale

7/3: Lettura e laboratorio

14/3: Il Papà. Lettura animata

21/3: Aspettando la Pasqua. Lettura e laboratorio

18/4: Lettura all’aperto

16/5: Lettura all’aperto

EVENTI SPECIALI

19-23/6: Animazioni nel giardino per “La Notte delle Streghe”

Luglio/agosto: mercatino dei bimbi, teatro e cinema

Per partecipare è necessaria la prenotazione.

0541.828157

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

http://www.marignano.net

https://t.me/comunesgmarignano

Fb: Comunesgm

Bibliosgm

Lanottedellestreghesgm