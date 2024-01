(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 *Acca Larentia, Barbera (Prc): Pronti a denunciare chi ha tollerato simboli

e parate neo fasciste*

“Ringraziamo quei consiglieri del Municipio Roma VII che hanno presentato

una risoluzione per chiedere sia la rimozione della gigantesca croce

celtica tracciata nel cortile dell’immobile in cui è presente l’ex sede del

Msi di Via Acca Larentia che per impedire le parate neo fasciste che si

celebrano regolarmente ogni 7 gennaio. E’ sicuramente un atto meritorio

che serve per sensibilizzare la comunità locale e spronare le autorità

competenti, finora inerti e silenti, ad agire. Detto ciò, però è anche

evidente che tali adempimenti non dipendono certo dall’approvazione di una

risoluzione municipale e ci meravigliamo come sia possibile che fino ad

oggi le autorità competenti abbiano potuto tollerare tutto ciò. Dovrebbe

essere chiaro a tutti che non possono esistere né zone franche, né

tolleranza rispetto a rigurgiti neofascisti di qualsiasi tipo. Per questo

motivo valuterò la possibilità di presentare un esposto alla magistratura

contro chi finora non è intervenuto per rimuovere l’enorme e provocatoria

croce celtica, evidente simbolo neofascista, e nei confronti di chi ha

permesso che le commemorazioni del 7 gennaio si trasformassero in

vergognose parate neo fasciste”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale

di Rifondazione Comunista.