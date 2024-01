(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Vertice Italia – Africa, Miele (Lega): “Bene Valditara, istruzione e formazione professionale faranno differenza”

Roma, 29 gen. – “Apprezziamo le parole del ministro Valditara al Vertice Italia – Africa. L’istruzione e la formazione professionale possono davvero fare la differenza per favorire la crescita e lo sviluppo del nostro Paese così come quello africano. C’è bisogno di personale specializzato, qualificato, professionale in grado di intercettare le richieste dei territori per puntare a crescita e sviluppo. L’impegno del ministro Valditara e della Lega al Governo ha rimesso la scuola al centro dell’azione politica. Giusto che si punti a proporre una visione più ampia, coinvolgendo anche il resto del Mondo”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele, componente della commissione Istruzione.