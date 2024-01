(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Vertice Italia – Africa: Latini (Lega), scuola come fulcro di istruzione e formazione, bene impegno Valditara

Roma 29 gen. – “La scuola vista come fulcro non solo dell’istruzione ma anche della formazione professionale dei giovani: positivo l’impegno profuso su questo tema durante il vertice Italia Africa oggi dal ministro Valditara e centro della sessione ‘A bridge for common growth’. Sviluppare una collaborazione che porti a formare tecnici capaci di dare un contributo sostanziale ai territori e al loro sviluppo rappresenta una opportunità, soprattutto si muove nel solco di assicurare alla scuola il ruolo di primo piano che merita non solo nel nostro Paese ma in ogni contesto. Avanti così”.

Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente in commissione Istruzione Giorgia Latini.