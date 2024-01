(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Ronzulli; morte automobilista episodio gravissimo e criminale. Agricoltori così passano dalla ragione al torto

“Una cosa è la protesta degli agricoltori, legittima ma pacifica e civile. Altra cosa è bloccare le strade, interrompere i collegamenti, paralizzare la circolazione, impedire l’arrivo dei mezzi di soccorso e, di conseguenza, provocare la morte di una persona colta da malore perché il traffico era in tilt. Questo non è solo incivile. E’ criminale. E’ stato il modo più drammatico per passare dalla ragione al torto, perché non c’è manifestazione che tenga che possa mettere in gioco la vita delle persone”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.