Posti esauriti al cinema Apollo di Albinea per l’incontro con Mario Tozzi

Oggetto: comunicato stampa

Posti esauriti al cinema Apollo per l’incontro con Mario

Tozzi

su “Il paesaggio albinetano patrimonio mondiale

naturale dell’umanità”

ALBINEA (29 gennaio 2024) – Sono tutti esauriti i posti al Cinema Apollo per

l’incontro del 10 febbraio con il primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico

Mario Tozzi.

Cosa significa essere entrati a far parte del patrimonio Unesco? Perché i gessi

messiniani di Borzano hanno ottenuto questo riconoscimento? Quali sono i

vantaggi e le prospettive per il territorio di Albinea dopo la promozione arrivata

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la

Cultura?

Ecco le domande a cui verrà data risposta il 10 febbraio, alle ore 11.

L’iniziativa, dal titolo “Il paesaggio albinetano patrimonio mondiale naturale

dell’umanità. I gessi messiniani di Borzano e il riconoscimento Unesco” sarà

introdotta da Mauro Chiesi, speleologo e Past president della Società

speleologica italiana.

Ricordiamo che nel settembre scorso la Bassa collina reggiana (Borzano),

insieme alla Vena del Gesso romagnola, ai Gessi bolognesi e di Zola Predosa,

alle Evaporiti di San Leo, alla grotta di Onferno nel riminese e all’Alta valle del

Secchia è stata iscritta nel Patrimonio dell’Umanità, sotto la dicitura ‘Carsismo

evaporitico nelle grotte dell’Appennino settentrionale’.

Per l’Italia è stato il quinto habitat di tipo naturale riconosciuto Patrimonio

Unesco, dopo le Dolomiti, l’Etna, le Eolie e le Faggete vetuste dell’Appennino

MARIO TOZZI

Tozzi è nato a Roma nel 1959. Curioso. Laureato illustre a La Sapienza, PhD in

Geologia, è Primo Ricercatore al CNR. E’ presidente del Parco Appia Antica e

Cavaliere della Repubblica. Divulgatore e conduttore RAI dal 1996, è saggista,

editorialista de La Stampa. Consigliere TCI e WWF. Racconta storie della Terra

in monologhi e spettacoli dal vivo con cantautori e attori.

I GESSI DI ALBINEA NEL PATRIMONIO UNESCO

Il 19 settembre scorso è arrivato da Ryad il coronamento di un percorso di

documentazione, esplorazione e studio avviato da illustri naturalisti reggiani sin

dal ‘700: Antonio Vallisneri, Lazzaro Spallanzani, Gaetano Chierici e proseguito

dal XX secolo sino ad oggi dall’attività di generazioni di speleologi.

Anche i “gessi” di Albinea sono stati infatti ammessi a pieno titolo nel

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO WH “EKCNA” (Evaporite Karst and

Caves of Northern Appenines), il 59° che può vantare l’Italia, il primo al mondo

che valorizza il carsismo nelle rocce evaporitiche.

L’importante riconoscimento è arrivato al termine di un percorso promosso nel

2016 dalla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, che ha

coinvolto nel suo complesso iter la Regione Emilia-Romagna, 19 Comuni, 4 Enti

di gestione dei Parchi, le Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, la

Soprintendenza, un prestigioso Gruppo Tecnico Scientifico e infine il

coordinamento e la collaborazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Al contrario delle spettacolari pareti esposte che caratterizzano la “vena del

gesso” della collina bolognese e romagnola, nel reggiano la particolare

giacitura verticalizzata delle bancate gessose è meno avvertibile nel contesto

del paesaggio. Ciò nonostante è proprio questa condizione a costituire

caratteristica unica e distintiva permettendo lo sviluppo in senso appenninico

di estesi complessi carsici.

Nel solo territorio di Albinea sono oltre 40 le grotte compiutamente

cartografate e il sistema carsico afferente alla famosa Tana della Mussina di

Borzano è sinora esplorato complessivamente per oltre 1.900 metri.

Il riconoscimento quale Patrimonio dell’Umanità di questa area carsica si

aggiunge alle tutele, derivanti dalla Direttiva Habitat (1992/43/CEE), della Zona

Borzano per la tutela di habitat naturali e seminaturali e della flora e della

fauna selvatiche di interesse comunitario, ed ai vincoli paesaggistici di cui alla

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area di Borzano-Le Croci sita

nei comuni di Albinea e Viano del 1 agosto 1985 (ex Legge 1497, 1939).

Marco Barbieri