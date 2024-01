(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Piano Mattei. Bonelli (AVS): Modello predatorio. Lanciamo campagna per

cancellazione debito africano e aumento fondi sviluppo

“Ieri, la Premier Meloni ha aperto la Conferenza accogliendo i leader dei

Paesi africani con queste parole: ‘Vogliamo comunicare ai Capi di governo

africani qual è la nostra visione per l’Africa e per il suo futuro’. In

questa frase si cela l’idea che non siano i Paesi africani a decidere il

loro futuro, ma qualcun altro. Pochissime ore fa, la Premier Meloni ha

annunciato l’allocazione di 5,5 miliardi di euro, circa 3 miliardi

arriveranno dal fondo italiano per il clima e circa 2,5 miliardi dalle

risorse della cooperazione allo sviluppo. Su questo punto, ci sono aspetti

rilevanti che riguardano il rispetto degli accordi internazionali sul

clima. Il fondo italiano per il clima prevede il rispetto degli accordi

internazionali sul clima, ma l’uso di 3 miliardi di euro per acquisire gas

in Africa viola questi accordi. È inaccettabile. Noi, come Alleanza Verdi e

Sinistra, combatteremo in tutte le sedi appropriate contro questo utilizzo

improprio delle risorse, un baratto inaccettabile che compromette il futuro

dell’Africa”.

Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi

e Sinistra, Angelo Bonelli, durante la conferenza stampa del Gruppo AVS

“Cancellare il debito dell’Africa: altro che Piano Mattei” tenutasi presso

la sala stampa della Camera dei Deputati.

“Oggi, al Senato, – ha proseguito l’ecologista, – la Premier Meloni ha

affermato che l’Italia potrà e dovrà utilizzare l’energia africana,

trasformandosi in un hub energetico europeo. Gli interessi in gioco

riguardano i giacimenti di fonti fossili, specialmente il gas liquido, come

in Mozambico e Cabo Delgado, dove la presenza dell’ENI ha aumentato

notevolmente la povertà sociale. Pensiamo al disastro nel Delta del Niger e

alla povertà degli Ogoni, nonostante la loro terra sia ricca di petrolio di

alta qualità. Un’altra preoccupazione riguarda i progetti invasivi in

agricoltura, come la trasformazione di oltre un milione di ettari in

coltivazioni di biocarburanti in Paesi con alta malnutrizione e morte per

fame, come Congo e Ruanda. È un modello predatorio che non tiene

assolutamente conto della volontà della società civile africana, come

dimostra il fatto che la nostra richiesta di inclusione della società

civile africana e delle associazioni della diaspora africana sia stata

bocciata, mostrando chiaramente la natura predatrice di questo modello. Il

Presidente dell’Unione africana ha confermato le nostre obiezioni dicendo a

Meloni: ‘Ci avete invitato, ma non ci avete consultato’. La reazione

imbarazzata della Premier Meloni ha parlato chiaro. Noi vogliamo lanciare

una grande campagna per aiutare davvero l’Africa attraverso la

cancellazione del debito africano, un debito di 1100 miliardi di dollari

che soffoca lo sviluppo se si pensa che solo gli interessi sono enormemente

maggiori rispetto alla spesa sanitaria che viene fatta in Africa: questo è

inaccettabile. Chiediamo quindi agli Stati più industrializzati, a partire

dall’Europa, di cancellare il debito ma anche di aumentare i fondi allo

sviluppo al 0,7%. Attualmente, ci troviamo di fronte a un inaccettabile

baratto: queste risorse in cambio di territorio africano. Noi non ci stiamo

e lanciamo una campagna per la cancellazione del debito, una battaglia

cruciale per il futuro dell’Africa,” ha concluso Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75