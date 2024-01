(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Industria, on. Caretta (FdI), eccellenze vicentine al servizio del settore

Ho.Re.Ca

“Quest’oggi ho avuto modo di visitare la realtà della Lavasplendor dei

fratelli Locallo, di Marano Vicentino, che in oltre 60 anni di attività è

passata da fornire servizi di lavanderia industriale a noleggio di

biancheria per attività del settore HoReCa, fino alla forniture di

indumenti da lavoro, anche in ambito clinico, arrivando ad assumere

funzioni anche di natura consulenziale per quanto riguarda questi settori.

È del tutto straordinario che quest’attività si sia espansa in maniera

esponenziale, pur mantenendo una struttura familiare ed attenta alle

esigenze del mercato. Il DNA 100% veneto di quest’attività di successo si

riconosce poi nel loro impegno nel reinvestire l’80% fatturato sul

territorio locale. La crescita di queste realtà, la loro storia,

l’attaccamento alla propria terra e l’identità mi rendono estremamente

orgogliosa, perchè confermano che c’è un modello di industria italiano che

funziona particolarmente bene ed è da esempio per gli altri imprenditori

italiani”

