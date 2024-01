Fwd: SUPERBONUS: ALBERTO BAGNAI (LEGA): “FALLIMENTO DEI CONTROLLI. MA LEGA NON CONTRARIA AGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA”

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 SUPERBONUS: ALBERTO BAGNAI (LEGA): “FALLIMENTO DEI

CONTROLLI. MA LEGA NON CONTRARIA AGLI INTERVENTI NEL

SETTORE DELL’EDILIZIA”

Roma, 29 gennaio 2024

“La Lega non è pregiudizialmente contraria agli incentivi all’edilizia: lo dimostra il

fatto che il disegno di legge originario sulla Flat tax al 15%, nel razionalizzare tutte le

spese fiscali, manteneva esplicitamente quelle per interventi edilizi, e lo dimostra il

disegno di legge depositato in questa legislatura a prima firma Gusmeroli sulla

razionalizzazione dei bonus edilizi”. Lo ha affermato questa mattina in aula a

Montecitorio il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, in

occasione delle discussioni generali sul Decreto Legge Superbonus. Sul Superbonus

“resta il dato evidenziato dal relatore di una gigantesca sottovalutazione della

copertura. Come son state calcolate le coperture del 110%? Da quanto si può capire,

la Ragioneria ha preso come base il tiraggio dei precedenti bonus edilizi, che

gravitavano attorno al 60%, e vi ha aggiunto meccanicamente un mark-up del 40 /

50%, senza tener conto di un dato fondamentale: una misura in cui l’utente finale non

avrebbe avuto alcun esborso avrebbe tirato enormemente di più di misure in cui,

seppur in presenza di uno sconto fiscale, il cittadino doveva comunque sostenere un

esborso.”

Bagnai ha ricordato come la sottovalutazione della copertura non fosse sfuggita a

tempo debito alla Lega e in particolare all’allora deputato – oggi senatore – Claudio

Borghi che aveva definito il provvedimento “un colossale falso in bilancio. E tale si è

rivelato”.

Alberto Bagnai ha ricordato che “con un costo di 100 miliardi abbiamo riqualificato il

4% degli edifici italiani. Questo significa che per riqualificarli tutti avremmo dovuto

spendere 2500 di miliardi di euro. Bisogna ragionare sulle efficienze e l’efficacia di

una misura di questo tipo. Forse si sarebbe dovuto riflettere fin dall’inizio su

interventi più razionali e selettivi”.