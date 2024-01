(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Buongiorno,

Comunicato stampa

Fisco, Ruffini (Agenzia Entrate): “Puntiamo su digitalizzazione, dimezzata evasione iva 2016/2021”

Il direttore dell’AdE al 7° Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma del fisco e la legge di bilancio 2024” promosso da Italia Oggi con il patrocinio della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta, da Luigi Pagliuca

“Puntiamo molto sulla digitalizzazione degli strumenti. Tecnologie che ci consentono di migliorare le analisi di rischio in una fase propedeutica dei controlli. In quest’ottica le informazioni presenti nelle banche dati sono sterminate. Un patrimonio che deve essere gestito in modo più evoluto anche su fronte dei servizi a disposizione dei cittadini. Non sarà l’intelligenza artificiale a svolgere il nostro lavoro. Sul fronte dell’attuazione della riforma fiscale e della cooperative compliance che è uno dei temi della delega fiscale, stiamo lavorando per la massima resa di un istituto reso operativo a suo tempo applicando le norme senza che ci fossero best practice cui fare riferimento. L’appeal di quell’istituto è andato crescendo fino a raggiungere al 31 dicembre scorso 111 soggetti ammessi che garantisce una collaborazione trasparente con il fisco attraverso una interlocuzione costante e preventiva. Valutando congiuntamente le situazioni che potenzialmente generino rischi fiscali. Nel periodo 2016/2021 la differenza tra le somme attese e quelle effettivamente entrate nelle casse dell’erario si è ridotta di circa 24mld dimezzando l’evasione dell’iva da 35 a 18 mld”. Lo ha dichiarato Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate, nel corso del VII forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma del fisco e la legge di bilancio 2024” promosso da Italia Oggi con il patrocinio della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca.

Lì, 29 gennaio 2024

