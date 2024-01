(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Cinquanta albinetani in visita al Mudec e al Binario 21

La trasferta realizzata in occasione del Giorno della memoria

ALBINEA (29 gennaio 2024) – Un pullman con a bordo un gruppo di 50

albinetani ha fatto tappa ieri in due luoghi molto importanti per la storia del

nostro Paese: il Memoriale della Shoah Binario 21 e il museo Mudec, dedicato

alla ricerca interdisciplinare sulle culture del mondo, entrambi a Milano.

La visita faceva parte delle iniziative organizzate in occasione del Giorno della

Memoria organizzate dal Comune di Albinea, dal Comitato gemellaggi pace e

cooperazione internazionale e da Anpi Albinea.

Marco Barbieri