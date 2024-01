(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Agricoltura. De Carlo (FdI): Renzi attacca Lollobrigida per coprire storica sudditanza all’Ue

“Continuano a piovere gli attacchi di Renzi nei confronti del ministro Lollobrigida. Anche stamattina non ha mancato di proferire altre sterili accuse. Evidentemente con questo atteggiamento il leader di Italia Viva vuole provare a nascondere la cruda realtà, ossia che per troppi anni, anche quando governava lui, non si è riusciti a impedire all’Unione europea di massacrare con norme insensate gli agricoltori. Ma si rassegni: gli italiani hanno buona memoria e ricordano tutto. Grazie alle urne c’è oggi un ministro al fianco degli agricoltori. Anziché attaccare, consiglierei a Renzi di invertire la rotta: ci stupisca e inizi finalmente a dare una mano a chi sta facendo l’interesse dell’Italia in Europa”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica