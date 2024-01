Palestina, Barbera (Prc): “Processare soldati italo-israeliani colpevoli coinvolti in crimini di guerra”

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 *Palestina, Barbera (Prc): Processare soldati israeliani con cittadinanza

italiana colpevoli di crimini di guerra*

“Visti i gravi crimini di guerra compiuti da Israele a Gaza e in

Cisgiordania auspichiamo che le autorità italiane vaglino immediatamente le

posizioni di quei cittadini italiani con doppio passaporto che sono

attualmente arruolati nell’esercito israeliano. Dai dati forniti dal

ministro Tajani dovrebbero essere circa un migliaio, ma da altre fonti di

stampa si parla di oltre 1600 persone. In Francia, il deputato Thomas

Portes di France Insoumise ha già chiesto al ministro della Giustizia di

processare i cittadini francesi, con doppio passaporto, arruolati nelle

forze armate israeliane, che siano stati coinvolti in crimini di guerra in

Palestina. Riteniamo che per l’Italia la situazione di cittadini italiani

con doppia cittadinanza sia ancora più delicata e grave della Francia in

quanto abbiamo una Costituzione che ripudia espressamente la guerra come

strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Tale dettato

dovrebbe rendere del tutto impossibile la partecipazione di cittadini

italiani, anche quelli con doppia passaporto, a conflitti armati che non

riguardino l’esclusiva difesa dei nostri confini nazionali. Figuriamoci se la

partecipazione a conflitti armati, come quello in Palestina, avviene su

terre occupate illegalmente e con il compimento di gravi crimini nei

confronti della popolazione civile. Un fatto assolutamente inaccettabile,

anche alla luce di quanto recentemente deliberato dalla Corte

Internazionale di Giustizia dell’Aja, che rappresenterebbe non solo un

ulteriore sfregio alla nostra Costituzione, ma marcherebbe anche una

ulteriore complicità nei confronti dei crimini contro l’umanità perpetrati

da Israele nei confronti di civili palestinesi”. E’ quanto dichiara

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista.