(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 Giorno memoria, Lisei (FdI): atteggiamento sindaco Bologna e consiglieri Pd affronto vergognoso alla memoria popolo ebraico

“I comportamenti del Sindaco di Bologna Matteo Lepore e della maggioranza Pd al comune sono imbarazzanti. Lepore che si alza e lascia il proprio posto durante il discorso del Professor Asher Colombo durante il Consiglio Comunale convocato per la Giornata della Memoria è un affronto vergognoso alla memoria del popolo ebraico. A ciò si aggiunga che, proprio durante le celebrazioni della Giornata, alcuni consiglieri di sinistra non hanno nemmeno applaudito le parole di Colombo, mostrando un atteggiamento che, nel vano tentativo di sembrare pacifista è in realtà la plastica rappresentazione di una sinistra che strizza l’occhio all’ antisemitismo che stiamo vedendo in alcune piazze. Una domanda sorge spontanea: Elly Schlein continuerà di fronte a queste derive a trincerarsi dietro un imbarazzante silenzio o prenderà una posizione? Se c’è un’alternativa batta un colpo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, capogruppo FdI in Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica